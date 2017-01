ISLAND. Zeitschrift der Deutsch-Isländischen Gesellschaft e.V. Köln und der Gesellschaft der Freunde Islands e.V. Hamburg Zurück zur Publikationsübersicht

22. Jahrgang - Heft 1 - Juni 2016 (57. Jahrgang der Island-Berichte)

21. Jahrgang - Heft 2 - November 2015 (56. Jahrgang der Island-Berichte)

20. Jahrgang - Heft 2 - November 2014 (55. Jahrgang der Island-Berichte)

20. Jahrgang - Heft 1 - Juni 2014 (55. Jahrgang der Island-Berichte)

19. Jahrgang - Heft 2 - November 2013 (54. Jahrgang der Island-Berichte)

18. Jahrgang - Heft 2 - November 2012 (53. Jahrgang der Island-Berichte)

18. Jahrgang – Heft 1 – Juni 2012 (53. Jahrgang der Island-Berichte)

17. Jahrgang – Heft 2 – November 2011 (52. Jahrgang der Island-Berichte)

17. Jahrgang – Heft 1 – Juni 2011 (52. Jahrgang der Island-Berichte)

16. Jahrgang – Heft 2 – November 2010 (51. Jahrgang der Island-Berichte)

Wolfgang Jacoby u. Richard Kölbl: Eyjafjallajökull 2010. 2/2010. S. 3-13.

Magnús Hauksson: Die Laienhistoriker in Island und die Rolle der Heimat in der isländischen Laiengeschichtsschreibung. 2/2010. S. 14-35.

Sigurbjörg Þrastardóttir: Gedichte. Eingeleitet und übersetzt von Dirk Gerdes. 2/2010. S. 36-41.

Matthías Johannesson: Webstuhl der Zeit. Übersetzt von Sverrir Schopka. 2/2010. S. 42-43.

Anika Lüders: Eine späte Liebe. Isländische Literatur in Deutschland. 2/2010. S. 44-48.

Dietz Bering: Nonni (Jon Svensson). Nie gesehen, aber berührt. 2/2010. S. 49-52.

Friederika Priemer: „Nonni“ und 200 Jahre Melaten(friedhof) in Köln. 2/2010. S. 53-54.



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Islands Regierung umgebildet. 2/2010. S. 55.

Richard Kölbl: Zum 75. Geburtstag des Dichters Hákon Aðalsteinsson. 2/2010. S. 55-57.

Richard Kölbl: Ómar Ragnarsson wird 70. 2/2010. S. 58-60.



Deutsch-Isländische Nachrichten

Norbert Deiters: KAIROS-Preis der Alfred-Töpfer-Stiftung für Andri Snær Magnason. 2/2010. S. 61-62.

Detlef Weiß: Bädergesellschaft in der Botschaft von Island. 2/2010. S. 62-63.



Rezensionen

Sverrir Schopka: Alexander Erdenberger: Wirtschaftskrise in Island. 2/2010. S. 64-66.

Lukas Rösli: Eiríkur Örn Norðdahl: Gæska. 2/2010. S. 66-69.



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: 37. Kölner Island-Kolloquium. 2/2010. S. 70.

Gert Kreutzer: Kranzniederlegung am Grab dr. Max Adenauers. 2/2010. S. 71.



Nachrichten aus Hamburg

Sverrir Schopka: Nachruf auf Oswald dreyer-Eimbcke. 2/2010. S. 72-74.

Norbert Deiters: Nachruf auf Louise Haddorp. 2/2010. S. 74-75.

Teilnehmer des Isländisch-Kurses: Louise Haddorp – ein Nachruf. 2/2010. S. 75-79.



16. Jahrgang – Heft 1 – Juni 2010 (51. Jahrgang der Island-Berichte)

Kristján Sæmundsson: Geothermie in Island aus geologischer Sicht. 1/2010. S. 3-6.

Wolfgang Jakoby: Berufjörður – Breiðdalur: Wanderung und Rundfahrt. 1/2010. S. 7-19.

Ólafur Daviðsson: NATO-Partner Island – zwischen Wirtschaftskrise und EU-Beitritt. 1/2010. S. 20-25.

Árni Björnsson: Befreie uns von den Wikingern! 1/2010. S. 26-30.

Richard Kölbl: Þórbergur Þórðarson: die Lebensjahre von 1906-1936. 1/2010. S. 31-43.

Björn Kozempel: Heiße Quellen, aktive Vulkane und eine brodelnde Literatur. Island wird Ehrengast der frankfurter Buchmesse 2011. 1/2010. S. 44-45.

Ulrich Groenke: Als es in Island noch kein Bier gab. 1/2010. S. 46-47.

Katharina Reiners: Erfahrungsbericht: Ein Jahr in Island oder ein Schatzkästchen schöner Erinnerungen. 1/2010. S. 48-49.

Holger Blauhaut: Heimaey heimgesucht. 1/2010. S. 50-51.

Marie-Theres Fendel: Eine Kindheitserinnerung an Nonni. 1/2010. S. 52.

Matthás Johannessen: Við fjöldagröf Jesúíta / Am Sammelgrab der Jesuiten. 1/2010. S. 53.

Friederika Priemer: Neues Gewand für ‚Islandblomster‘ (Islandblumen) von Jón Svensson. 1/2010. S. 54-55.

Richard Kölbl: Island – im Blick? Ungeordnete Überlegungen … 1/2010. S. 56-58.



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: S.E. dr. Karl-Ulrich Müller – ein Nachruf. 1/2010. S. 59.

Sverrir Schopka: Volksabstimmung in Island bringt das Icesave-Abkommen zu Fall. 1/2010. S. 60.

Richard Kölbl: Unruhe unter dem Eyjafjallajökull. 1/2010. S. 61-62.



Deutsch-Isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Gunnar Snorri Gunnarsson neuer Botschaft in Berlin. 1/2010. S. 63.

Sverrir Schopka: Förderverein „Sagenhaftes Island“. 1/2010. S. 64.

Sonja Lenz: Mit den „Killerpilzen“ in Island. 1/2010. S. 65-66.

Hanno Rheineck: Sport, Kunst und Musik. 1/2010. S. 67-68.

Gert Kreutzer: Ausstellung von Webbildern. 1/2010. S. 68.



Rezensionen

Regina Jucknies: Andri Snær Magnason: LoveStar. 1/2010. S. 69-71.

Regina Jucknies: Kristof Magnusson: das war ich nicht. 1/2010. S. 71-72.

Hannes Luxbacher: Kristín Marja Baldursdóttir: Die Farben der Insel. 1/2010. S. 72-73.

Gert Kreutzer: Einar Már Guðmundsson: Wie man ein Land in den Abgrund führt. 1/2010. S. 73-74.

Gert Kreutzer: Hallgrímur Helgason: Zehn Tipps, das Morden zu beenden… 1/2010. S. 75.



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: 36. Kölner Island-Kolloquium. 1/2010. S. 76.

Friederika Priemer: Motokatsu Watanabe betet an Nonnis Grab. 1/2010. S. 76-77.

Gert Kreutzer: Dichterlesungen in Köln. 1/2010. S. 77.



Nachrichten aus Hamburg

Roswitha Müllerwiebus: Bericht von der Mitgliederversammlung. 1/2010. S. 78-79.



15. Jahrgang – Heft 2 – November 2009 (50. Jahrgang der Island-Berichte)

Wolfgang Jacoby: Wanderung durch Fossádalur. 2/2009. S. 3-18.

Regina Jucknies: Heinrich Erkes (1864-1932). Kölner Kaufmann, Kenner Islands und kluger Bibliothekar. 2/2009. S. 19-33.

Agnes Schindler: Guðný Halldórsdóttir: ein Grundpfeiler der isländischen Filmlandschaft. Ein Porträt der isländischen Regisseurin und Filmproduzentin. 2/2009. S. 34-41.

Werner Heimann: Die Navigation der Wikinger und ihr Sonnenkompass. 2/2009. S. 42-48.

Eiken Friedrichsen: Bücher und mehr: Das Sondersammelgebiet Skandinavien und die vifanord. 2/2009. S. 49-51.

Friederika Priemer: Nonni-Briefmarken – selbst gemacht. 2/2009. S. 52-56.



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Jónas Guðlaugsson – in memoriam. 2/2009. S. 57-58.

Gudrun Schmidt, Cornelie Seefeld, Wieland Schmidt: Zum Gedenken an Úlfur Friðriksson/Wolf von Seefeld. 2/2009. S. 58.

Regina Jucknies: Professor Peter Foote verstorben. 2/2009. S. 59.

Richard Kölbl: Internationales Übersetzertreffen in Reykjavík, 23.-26.4.2009. 2/2009. S. 60.

Richard Kölbl: Eldfjallasafn – Vulkanmuseum eröffnet. 2/2009. S. 63-64.

Sverrir Schopka: Island – Einblick in die Krise. 2/2009. S.64-65.



Deutsch-Isländische Nachrichten

Hanno Rheinbeck: Konzert mit Sigrún Pálmadóttir. 2/2009. S. 66-67.

Gert Kreutzer: Ausstellung mit Island-Fotos. 2/2009. S. 67.



Rezensionen

Sverrir Schopka: Ásgeir Jónsson: Der Fall Island Wie internationale Spekulanten ein Land an den Rand des Staatsbankrotts brachten. 2/2009. S. 68-69.

Gert Kreutzer: Halldor Guðmundsson unter Mitarbeit von Dagur Gunnarsson: Wir sind alle Isländer. Von Lust und Frust in der Krise zu sein. 2/2009. S. 70-71.

Gert Kreutzer: Regina Jucknies: Der Horizont eines Schreibers. Jón Eggertsson (1643-89) und seine Handschriften. 2/2009. S. 71-73.

Gert Kreutzer: Sabine Barth (Hrsg.): Reise nach Island. Kulturkompass fürs Handgepäck. 2/2009. S. 73-74.

Gert Kreutzer: Lisa Steppe: Island (erlebte Orte). 2/2009. S. 74.



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: Prof. Dr. Ulrich Groenke 85 Jahre. 2/2009. S. 75.

Gert Kreutzer: Wanderung bei Maria Laach. 2/2009. S. 76.

Gert Kreutzer: Nonnis 65. Todestag. 2/2009. S. 76.

Gert Kreutzer: 36. Kölner Island-Kolloquium. 2/2009. S. 76-77.



Nachrichten aus Hamburg

Norbert Deiters: Weiß-Birke für Island gepflanzt. 2/2009. S. 78.

Norbert Deiters: Nordische Literaturtage in Hamburg mir isländischer Beteiligung. 2/2009. S. 78.

Norbert Deiters: Termine für Julbord und Mitgliederversammlung. 2/2009. S. 78.

Neue Mitglieder. S. 78.





15. Jahrgang – Heft 1 – Juni 2009 (50. Jahrgang der Island-Berichte)

Wolfgang Jacoby: Geologische Islandfahrten: vom Seyðisfjörður zum Berufjörður. 1/2009. S. 3-17.

Ólafur Davíðsson: Island – Land der Sagas und einer modernen Wirtschaft Die Globalisierung am Beispiel einer Vulkaninsel im Nordatlantik. 1/2009. S. 18-31.

Betty Wahl: Kann man eine Sprache „reinhalten“? Das Beispiel des Isländischen. 1/2009. S. 32-45.

Christiane Stahl: Alfred Ehrhardts Reise nach Island vor 70 Jahren und der Dokumentarfilm Die Natur vor uns. 1/2009. S. 46-53.

Ulrich Groenke: Sir Joseph Banks. Ein Freund in der Not. 1/2009. S. 54-58.

Oswald Dreyer-Eimbcke: Joris Carolus, der erste ausländische Kartograph in Island. 1/2009. S. 59-61.

Gudrun M. H. Kloes: Deutsche Landnahme in Island – im Spiegel der Jahrzehnte. 1/2009. S. 62-67.

Friederike Priemer: „Nonni“ – wieder in Japan (nach 70 Jahren). 1/2009. S. 68-76.

Gert Kreutzer: Ein bisher unbekanntes Nonnibild. 1/2009. S. 77.



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Vorgezogene Parlamentswahlen in Island. 1/2009. S. 78-79.

Annika Lüders: Stimmungsmusik aus Island – Ein Porträt der Erfolgsband Sigur Rós. 1/2009. S. 79-80.

Rosemarie Oswald: Image-Peace-Tour auf Viðey. 1/2009. S. 80-81.



Deutsch-Isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Probst Horst Schubring – Ein Nachruf. 1/2009. S. 82.

Sverrir Schopka: Karl-Arnold Sträter – Ein Nachruf. 1/2009. S. 82-83.

Rosemarie Oswald: Flüge nach Island. 1/2009. S. 83.



Rezensionen

Gert Kreutzer: Steinunn Siguðardóttir: Sonnenscheinpferd. 1/2009. S. 84-87.

Ulrich Groenke: Betty Wahl: Isländisch – Sprachplanung und Sprachpurismus. 1/2009. S. 88-91.

Gert Kreutzer: Arthúr Björgvin Bollason: Island. Ein literarischer Reiseführer. 1/2009. S. 91-92.

Gert Kreutzer: Ursula Spitzbart: Zwischen Licht und Dunkel. Abenteuer Alltag in Island. 1/2009. S. 92- 94.

Gert Kreutzer: Örn Sigurðsson: Sögustaðir Íslands / Historische Orte. 1/2009. S. 94.



Nachrichten aus Köln

Hanno Rheineck: Karl Ruland – Ein Nachruf. 1/2009. S. 95-96.

Sverrir Schopka: Heinz Böcker 75 Jahre. 1/2009. S. 96.

Gunnar Oswald: Konzert der Isländerin Emiliana Torrini. 1/2009. S. 96-97.

Julia u. Wilfried Müller: Konzert der Isländerin Lay Low. 1/2009. S. 98-99.

Gert Kreutzer: Dichterlesungen in Köln. 1/2009. S. 99.

Gert Kreutzer: 35. Island-Kolloquium. 1/2009. S. 100.



Nachrichten aus Hamburg

Sverrir Schopka: Herbert Postelt – in memoriam. 1/2009. S. 101.

Roswitha Müllerwiebus: Bericht von der Mitgliederversammlung. 1/2009. S. 101.





14. Jahrgang – Heft 1 – Juni 2008 (49. Jahrgang der Island-Berichte)

Wolfgang Jacoby: Der sechste Sinn – oder die Schwerekarte von Island. 1/2008. S. 4-11

Gert Kreutzer: Island im Satellitenbild. Vortrag von Claudius Diemer. 1/2008. S. 12-15

Matthías Johannessen: Jónas Hallgrímsson. 1/2008. S. 16-24

Gert Kreutzer: Jón Sveinsson („Nonni“). Teil 1: Kindheit in Island. 1/2008. S. 25-42

Ólafur Davíðsson: Rede zur Eröffnung der Nonni-Ausstellung. 1/2008. S. 43-45

Gert Kreutzer: Ansprache an Nonnis Grab am 23. November 2008. 1/2008. S. 46-47

Arda Wijsbek: Erinnerungen an Nonni. 1/2008. S. 48-49

Richard Kölbl: Das Wetter 2007 in Island. 1/2008. S. 50-51

Richard Kölbl: Drei Vulkane im Brennpunkt. 1/2008. S. 52-54

Karl Ruland: Island – wahrlich „eine Weltreise wert“! (1960). 1/2008. S. 55-58

Karl Ruland: Kreuz und quer (1962) . 1/2008. S. 59-66

Karl Ruland: Islandfahrt 1965. 1/2008. S. 67-70

Beate Schwarzbach: Ein Balte wird Isländer: Úlfur Friðriksson/Wolf von Seefeld. 1/2008. S. 71-72



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Die isländische Wirtschaft und die Finanzkrise. 1/2008. S. 73-74

Gert Kreutzer: Pétur Bürcher neuer katholischer Bischof von Island. 1/2008. S. 75

Rosemarie Oswald: Informationen zum Tourismus und mehr. 1/2008. S. 74-76

Marie Schneider: Isländische Gletscher schmelzen schneller; Platz sieben für Island bei Insel-Wertungsliste; Gemeinschaftsprojekt zum Wikingererbe; „White Night Wedding“ ist Kino-Hit. 1/2008. S. 76-78



Deutsch-Isländische Nachrichten

Alexandra Kahl: Der isländische Botschafter zu Gast im Schweriner Schloss. 1/2008. S. 79-80

Gert Kreutzer: Lesung mit Yrsa Sigurðardóttir in Köln; Zweisprachige Lyriklesung in Eislingen; Maria Uhlig stellt Webbilder aus. 1/2008. S. 80-82.



Rezensionen

Gert Kreutzer: Ein altes Nonni-Buch in neuem Gewand. 1/2008. S. 83-85

Marie Schneider: Neuer alter Krimi von Indriðason kommt. 1/2008. S. 85-86

Neuerscheinungen. 1/2008. S. 86



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: Peter Paul Schautes in memoriam. 1/2008. S. 87-88

Gert Kreutzer: Karl Ruland wurde 100 und andere runde Geburtstage; Gedenkgottesdienst zu Nonnis 150. Geburtstag; Nonni-Veranstaltungen am 23. November; Das 34. Kölner Island-Kolloquium. 1/2008. S. 88-90

Eberhard Kandler: Stammtisch. 1/2008. S. 91



Nachrichten aus Hamburg

Norbert Deiters: Wiebke und Jürgen Feddern – Goldene Mitgliedschaft und Goldene Hochzeit. 1/2008. S. 92-93

Roswitha Müllerwiebus: Bericht von der Mitgliederversammlung am 29. Februar. 1/2008. S. 94-94



13. Jahrgang – Heft 2 – November 2007 (48. Jahrgang der Island-Berichte)

Wolfgang Jacoby: Schrumpft Vatnajökull? Messbare Hinweise. 2/2007. S. 4-15

Betty Beier: „Das Erdschollenarchiv“. Das Kárahnjúkar Staudammprojekt. 2/2007. S. 16-23

Jörg Grzebeta: Winterreise zum Gipfel des Vulkans Hekla. 2/2007. S. 24-31

Charlotte Kaiser: Die pathologischen Erscheinungen bei Egill Skallagrímsson. 2/2007. S. 32-41

Oswald Dreyer-Eimbcke: Olaus Magnus und Island. 2/2007. S. 42-53

Gert Kreutzer: Jónas Hallgrímsson und die deutsche Literatur. 2/2007. S. 55-68

Ulrich Groenke: Halbwahrheiten über Island. 2/2007. S. 69-72

Peter Paul Schautes: Kirkjulistarhátíð 2007. 2/2007. S. 73-79

Hans-Hermann Haferkamp: Bericht über ein Wiedersehen mit isländischen Freunden 2007. 2/2007. S. 80-82



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Parlamentswahlen in Island. 2/2007. S. 84-85

Sverrir Schopka: Garðar Ingvarsson 70 Jahre. 2/2007. S. 85

Christian Schoen: Lóan er komin! Steingrímur Eyfjörds Beitrag für Island auf der Biennale von Venedig 2007. 2/2007. S. 85-87

Brigitte Bjarnason: Vatnasafn – Library of Water. 2/2007. S. 88

Hanno Rheineck: Sport. 2/2007. S. 89

Brigitte Bjarnason: Wikinger in Hafnarfjörður. 2/2007. S. 89-91



Deutsch-Isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Dr. Karl-Ulrich Müller neuer Botschafter in Island. 2/2007. S. 92

Brigitte Bjarnason: Deutsche Bibliothek in Hafnarfjörður. 2/2007. S. 92-93

Sverrir Schopka: Isländisches Konzert im Schumannhaus. 2/2007. S. 93

Hanno Rheineck: Sigrún Pálmadóttir an der Bonner Oper. 2/2007. S. 94

Mathias Engler/Norbert Deiters: Komponistenaustausch Berlin–Reykjavík. 2/2007. S. 94-96

Gert Kreutzer: Wolfgang Heuwinkel-Ausstellung in Hafnarfjörður. 2/2007. S. 97

Hanno Rheineck: Isländer beim Chorfestival in Bochum. 2/2007. S. 98



Rezensionen

Der Tote aus Nordermoor. Spielfilm. (Agnes Schindler). 2/2007. S. 98

Halldór Guðmundsson: Halldór Laxness. Eine Biographie (Gert Kreutzer) . 2/2007. S. 99-100

Wolfgang Müller: Neues von der Elfenfront. Die Wahrheit über Island (Gert Kreutzer) . 2/2007. S. 100

Gabriele Schneider: Das Island-Reisebuch für Kinder (Norbert Deiters) . 2/2007. S. 100

Weitere Neuerscheinungen. 2/2007. S. 100



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: Bundesverdienstkreuz für Sverrir Schopka. 2/2007. S. 101

Úlver Oswald: Bericht über das „Martin Schwarzbach Kolloquium“. 2/2007. S. 101-105

Úlver Oswald: Besuch der Germania in Köln. 2/2007. S. 105-106

Gert Kreutzer: Sjón-Lesung im Literaturhaus Köln. 2/2007. S. 106

Heinz Böcker: Isländische Bands in Köln. 2/2007. S. 107

Gert Kreutzer: Laxness-Abend im Alten Pfandhaus in Köln. 2/2007. S. 107-108

Regina Jucknies: Islandsammlung der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. 2/2007. S. 108



Nachrichten aus Hamburg

Norbert Deiters: Nordische Literaturtage vom 12. – 16. November in Hamburg; Julbord an einem neuen Ort!; Mitgliederversammlung am 29. Februar 2008; ISLAND Nord-Süd; eine Kurzreise im September; First-class-Kur nach Herzinfarkt (Norbert Deiters). 2/2007. S. 109-112



13. Jahrgang – Heft 1 – Mai 2007 (48. Jahrgang der Island-Berichte)

Klaus von See: Die Geschichte der deutschen Nordistik im Kontext von Politik und Weltanschauung. 1/2007. S. 3-14

Charlotte Kaiser: Die Medizin im mittelalterlichen Norden, insbesondere Islands. 1/2007. S. 15-29

Oswald Dreyer-Eimbcke: Island, Land der Superlative. 1/2007. S. 30-36

Wolfgang Jacoby: Schluchten und Wasserfälle. 1/2007. S. 37-53

Erhard Kaiser: Alaskalúpína – Lupinus nootkatensis. 1/2007. S. 54-62

Monika Haseloff: Mittendrin statt nur dabei – eine Woche als Volontär bei der Handball-WM. 1/2007. S. 63-67

Charlotte Kaiser: Nachtrag zu meinem Beitrag über „Islands Labyrinthe“. 1/2007. S. 68



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Abenteuerliche Behauptung eines Reporters. 1/2007. S. 70

Sverrir Schopka: Aktuelles aus der isländischen Wirtschaft. 1/2007. S. 70-71

Rosemarie Oswald: Aktuelle Informationen für Island-Touristen. 1/2007. S. 71-72

Peter Paul Schautes: Sommerliche Orgelkonzerte und Kirchenkunstfestival. 1/2007. S. 72



Deutsch-Isländische Nachrichten

Regina Jucknies: Die isländischen Handschriften in Wolfenbüttel. 1/2007. S. 73-74

Sabine Barth: Gastspiel des Iceland Symphony Orchestra. 1/2007. S. 74-75

Sabine Barth: Icelandic Fashion & Design – inspired by nature. 1/2007. S. 75-76

Sverrir Schopka: 3. Internationales Installations-Kunst-Projekt in der Deutzer Brücke. 1/2007. S. 76-77

Gert Kreutzer: Länder-Festival Island in Stuttgart vom 5.-19.5.2007; Sjón auf Lesereise in Deutschland. 1/2007. S. 77-78

Hanno Rheineck: Sigrún singt Titelpartie. 1/2007. S. 78

Norbert Deiters: Mit Einar Kárason im Nordkolleg Rendsburg. 1/2007. S. 78-79



Rezensionen und Anmeldungen

Friðrik Þór Friðriksson: Niceland. Spielfim (Annette Maron). 1/2007. S. 80

Sjón: söngur steinasafnarans/gesang des steinesammlers (Sabine Barth). 1/2007. S. 81-82

Einar Kárason: Sturmerprobt (Sabine Barth). 1/2007. S. 83-84

Sindri Freysson: (m)orð og myndir (Richard H. Kölbl). 1/2007. S. 85-86

Johann P. Tammen (Hg.): die horen 221 (Gert Kreutzer). 1/2007. S. 87

Ármann Reynisson: Vignetten V. Vignettur V. (Gert Kreutzer). 1/2007. S. 87

Werner Schutzbach: Katla. Die Geschichte eines isländischen Vulkans (Gert Kreutzer). 1/2007. S. 88

Weitere Neuerscheinungen. 1/2007. S. 89



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: Ludovikus Oidtmann – ein Nachruf. 1/2007. S. 90

Gert Kreutzer: 33. Kölner Island-Kolloquium. 1/2007. S. 90-91



Nachrichten aus Hamburg

Norbert Deiters: Bericht von der Mitgliederversammlung. 1/2007. S. 92-94



Corrigenda. 1/2007. S. 95

12. Jahrgang – Heft 2 – November 2006 (47. Jahrgang der Island-Berichte)

Helge Bei der Wieden: Bischof Isleif Gissurarson und seine Erziehung in Herford. 2/2006. S. 3-6

Brigitte Bjarnason: Isländer besiedeln Grönland – Was ist aus ihnen geworden? 2/2006. S. 7-9

Oswald Dreyer-Eimbcke: Jacob Ziegler über Island. 2/2006. S. 10-13

Gert Kreutzer: Isländisches Moos – Mittel gegen Krankheiten und Hunger. 2/2006. S. 14-23

Finnbogi Guðmundsson: Über das Gedicht „Gunnarshólmi“ von Jónas Hallgrímsson und die 9. Sinfonie von Schubert. 2/2006. S. 24-29

Friederike Christiane Koch: Heilsuhæli NLFÍ Hveragerði – Sanatorium der Gesellschaft für Naturheilkunde in Hveragerði. 2/2006. S. 30-34

Ulrich Groenke: MS „Gullfoss“. 2/2006. S. 35-37

Hilke Mammen:Museen am Wegesrand in Island. 2/2006. S. 38-44

Charlotte Kaiser: Thermalbäder in den Westfjorden – wohlige Restwärme eines einst aktiven Vulkanismus. 2/2006. S. 45-52

Bettina Adenauer-Bieberstein: Besuch der Deutsch-Isländischen Gesellschaft Köln und der Gesellschaft der Freunde Islands Hamburg bei der Germania in Island. 2/2006. S. 53-57

Gert Kreutzer: Die Glasfenster in der neuen Kirche von Reykholt. 2/2006. S. 58-61

Rolf Hartmann: Nachtrag zum Artikel „Islands Labyrinthe“ von Charlotte Kaiser. 2/2006. S. 62



Nachrichten aus Island

Wolfgang Schiffer: Zum Tod von Franz Gíslason. 2/2006. S. 63-64

Sverrir Schopka: Kommunalwahlen in Island. 2/2006. S. 64-65

Norbert Deiters: Sechste Konsulatskonferenz in Reykjavík. 2/2006. S. 65-67

Das Festivalteam: Modedesign-Ausstellung in Reykjavík. 2/2006. S. 67

Rosemarie Oswald: Nature Bath macht Blauer Lagune Konkurrenz; „Reykjavík Spa City“; Blaue Lagune wird erweitert; Neuer Nationalpark; Wal-Beobachtung vor Reykjavik; Ganzjährig per Auto nach Island; Flüge nach Island; Tourismus-Statistik 2005. 2/2006. S. 67-69

Hanno Rheineck: Sport auf isländischen Briefmarken. 2/2006. S. 69-70



Deutsch-Isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Die Eröffnung der isländischen Residenz in Berlin. 2/2006. S. 71-72

Sverrir Schopka: Unruhige Erde – Naturgefahren und Ihre Risiken. 2/2006. S. 72-73

Dirk Raulf: Fotografien von Alfred Ehrhardt in Reykjavík. 2/2006. S. 73

Gert Kreutzer: Isländisches Konzert in Troisdorf. 2/2006. S. 73-74

Gert Kreutzer: Hallgrímur Helgason im Literaturhaus in Köln. 2/2006. S. 74-77

Hanno Rheineck: Sport. 2/2006. S. 77



Rezensionen und Anmeldungen

Ina von Grumbkow: Ísafold. Reisebilder aus Island (Gert Kreutzer). 2/2006. S. 78-79

Urte Undine Frömming: Naturkatastrophen. Kulturelle Deutung und Verarbeitung (Gert Kreutzer). 2/2006. S. 79-82

Lutz Mohr: Die Saga der Jomswikinger (Gert Kreutzer). 2/2006. S. 82-84

Weitere Neuerscheinungen. 2/2006. S. 85



Nachrichten aus Köln

Úlvar Oswald: Nach Vínland – einmal anders. Die DIG Köln auf dem Rotweinwanderweg. 2/2006. S. 86-87

Úlvar Oswald: Zwei Kölner Islandfreunde haben geheiratet. 2/2006. S. 88

Einladung zum 33. Kölner Island-Kolloquium; Island-Vortrag. 2/2006. S. 88



Nachrichten aus Hamburg

Norbert Deiters: Designfestival mit isländischer Beteiligung; Julbord am 9. Dezember 2006. 2/2006. S. 89



In eigener Sache. 2/2006. S. 90

12. Jahrgang – Heft 1 – Mai 2006 (47. Jahrgang der Island-Berichte)

Ólafur Ragnar Grímsson: Grußwort. 1/2006. S. 3-4

Geir H. Haarde: Grußwort. 1/2006. S. 5-7

Matthias Wagner K: ISLANDBILDER 2005. Eröffnungsrede des Festivalleiters. 1/2006. S. 8-9

Gert Kreutzer: Begrüßungsworte. 1/2006. S. 10-11

Bettina Adenauer: Fünfzig Jahre Deutsch-Isländische Gesellschaft Köln e.V. 1/2006. S. 12-20

Sabine Barth: Fünfzig Jahre Deutsch-Isländische Gesellschaft oder Auf in die Zukunft. 1/2006. S. 21-28

Jón Þór Þórhallsson: Island ist fern und doch so nah. 1/2006. S. 29

Trausti Valsson: Geschichte und Zukunft Islands aus planerischer Sicht. 1/2006. S. 33-39

Gert Kreutzer: Deutsche Islandbilder vom 11. Jahrhundert bis heute. 1/2006. S. 40-54

Matthias Wagner K: Nordlicht – Mythos und Melancholie. Zur gleichnamigen Ausstellung. 1/2006. S. 55-58

Gert Kreutzer: Trauminsel oder „Scheißland“? Anmerkungen zu einem Kunstwerk und zum deutschen Islandbild. 1/2006. S. 59-61

Matthias Wagner K: Isländischer Chic ohne Klischee. 1/2006. S. 62-64

Matthias Wagner K: Elektronik, Experiment und Celluloid. 1/2006. S. 65-67

Christiane Stahl: Island im fotografischen Bild. Die Fotoausstellungen des Festivals ISLANDBILDER. 1/2006. S. 68-74

Gert Kreutzer: Literatur im Rahmen des Islandfestivals. 1/2006. S. 75-79

Charlotte Kaiser: Die Ausgrabungen im Mosfellsdalur bis 2005. 1/2006. S. 80-87

Wolfgang Jacoby: Lavakühlung durch Wasser und Wasserdampf. 1/2006. S. 88-97

Gudrun M. H. Kloes: Hvíli í friði – ruhe in Frieden im nördlichen Island. 1/2006. S. 96-97

Gudrun M. H. Kloes: Vom hart umkämpften Eis. 1/2006. S. 98-00

Wolfgang Müller: Island – Land im ständigen Werden oder: wie über die Medien ein Medium zur Elfenbeauftragten wurde. 1/2006. S. 100-102

Ingibjörg Haraldsdóttir: Í rithöfundabústað / Im Künstlerdorf (Gedicht, übers. von G. Kreutzer). . 1/2006. S. 103



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Aktivitäten der Isländer in der Luftfahrt; Letzte Meldung. 1/2006. S. 104-105

Ásgeir Eggertsson: Die neue Miss World kommt aus Island; Umfangreichstes Werk über die isländische Sprache erschienen; Umfangreiche Erweiterungsarbeiten am Flughafen in Kaflavík; Neue isländische Literatur erscheint im Ausland; Die Situation der Jugendlichen in Island. 1/2006. S. 105-108

Gert Kreutzer: Isländer Europameister im Internetzugang; Island ganz vorne beim Klimaschutz. 1/2006. S. 108-109

Hanno Rheineck: Sport. 1/2006. S. 109



Deutsch-Isländische Nachrichten

Gert Kreutzer: Islandica-Auktion bei Peter Kiefer; 30 Jahre Betreuung isländischer Sportlerinnen und Sportler; Ausstellungen isländischer Künstler in Berlin; Fünf isländische Handballtrainer in deutschen Bundesligaclubs; Stefanie Hontscha Kulturbeauftragte des Goethe-Instituts für Island. 1/2006. S. 110-117



Rezensionen und Anmeldungen

Thomas Seiler (Hrsg.): Herzort Island (Ulrich Groenke). 1/2006. S. 118-121

Trausti Valsson: Planning in Iceland (Gert Kreutzer). 1/2006. S. 121

Jón Kalman Stefánsson: Das Knistern in den Sternen (Annette Maron). 1/2006. S.121-122

Steinunn Sigurðardóttir: Die Liebe der Fische (Gert Kreutzer). 1/2006. S. 122-123

Kristof Magnusson: Zuhause (Sabine Barth). 1/2006. S. 123-125

Arnaldur Indriðason: Kältezone (Sabine Barth). 1/2006. S. 125-126

Viktor Arnar Ingólfsson: Das Rätsel von Flatey (Gert Kreutzer). 1/2006. S. 126

Volkhard Hofer: Iceland Scapes (Carsten Mennenöh). 1/2006. S. 127

Weitere Neuerscheinungen. . 1/2006. S. 128-129



Nachrichten aus Köln

Ulrich Groenke: Gert Kreutzer zum 65. Geburtstag. 1/2006. S. 130-131

Gert Kreutzer: 32. Kölner Island-Kolloquium. 1/2006. S. 131-132

Gert Kreutzer: Veruleikar – Ausstellung der Fotokünstlerin Heide Schubert. 1/2006. S. 132-133



Nachrichten aus Hamburg

Norbert Deiters: Bericht von der Mitgliederversammlung am 24. Februar 2006 in Hamburg. 1/2006. S. 134-135



Corrigenda. 1/2006. S. 136

11. Jahrgang – Heft 2 – November 2005 (46. Jahrgang der Island-Berichte)

Gert Kreutzer: Þorsteinn Illugason Hjaltalín, erster Maler aus Island. 2/2005. S. 3-15

Friederike Christiane Koch: Gásir – die mittelalterliche Handelsstätte am Eyjafjörður/Nordisland. 2/2005. S. 16-23

Friedrich Lissmann: Aus dem Tagebuch einer Islandreise im Jahr 1907. 2/2005. S. 24-50

István J. Schütz: Erscheinungsweisen der isländischen Teufelsgestalt in der Volkssagen- und Märchensammlung des Jón Árnason. 2/2005. S. 52-58

Oswald Dreyer-Eimbcke: Die Island-Karte von Arnold Mercator. 2/2005. S. 59-60

Brigitte Bjarnason: Jules Verne und die Geheimnisse des Snæfellsjökuls. 2/2005. S. 61-62

Sverrir Schopka: Eine Deutschlandreise vor 50 Jahren. 2/2005. S. 63-66

Birgit Abrecht: Angekommen. 2/2005. S. 67-69

Peter Paul Schautes: „Salz der Erde – Licht der Welt“. Zehn Jahre Kirchenkunstfestival in der Hallgrímskirkja. 2/2005. S. 70-75



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Davíð Oddsson nimmt Abschied aus der Politik. 2/2005. S. 76

Christian Schoen: CIA.IS – Center for Icelandic Art. 2/2005. S. 77

Sverrir Schopka: Das neue Seefahrtmuseum in Reykjavík. 2/2005. S. 77-78

Friederike Christiane Koch: Brúin milli heimsálfa – Bridge between two continents. 2/2005. S. 78-79

Martin und Hallveig Hahl: Island weltweit auf Platz zwei. 2/2005. S. 79-80

Björn Jóhann Björnsson: Bronzemünze aus dem 15. Jahrhundert gefunden. 2/2005. S. 80-81

Brigitte Bjarnason: Demonstration auf dem Hochland. 2/2005. S. 81

Hanno Rheineck: Sport. 2/2005. S. 82-83



Deutsch-Isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Franz-Karl Freiherr von Linden (Nachruf). 2/2005. S. 84

Annette Maron: Deutschlandtournee „Gudrids Reisen“ im Herbst 2005. 2/2005. S. 84-85

Peter Paul Schautes: Ausstellung Birgir Andrésson. 85-86



Bücher

Sjón erhält den diesjährigen Literaturpreis des Nordischen Rates (Gert Kreutzer). 2/2005. S. 88-90

Stella Blómkvist: Der falsche Zeuge (Michael Hopp). 2/2005. S. 90

Weitere Neuerscheinungen. 2/2005. S. 91



Nachrichten aus Köln

Protokoll der Gründungssitzung der Deutsch-Isländischen Gesellschaft. 2/2005. S. 92

festival islandbilder 2005 köln. 2/2005. S. 92-93

32. Kölner Island-Kolloquium. 2/2005. S. 93



Nachrichten aus Hamburg

Sverrir Schopka: Norbert Deiters neuer Honorarkonsul in Hamburg. 2/2005. S. 94

Oswald Dreyer-Eimbcke: Jahrzehntelange Liebe zu Island. 2/2005. S. 95-99



Corrigendum. 2/2005. S. 99

11. Jahrgang – Heft 1 – Mai 2005 (46. Jahrgang der Island-Berichte)

Steinunn Sigurðardóttir: Über die Unabhängigkeit. 1/2005. S. 3-9

David Bothe: Der Wert der Wildnis – Eine Bewertung der Umweltkosten des Kárahnjúkar Wasserkraftwerks. 2/2004. S. 10-20

Richard Kölbl und Wolfgang Jacoby: Die jüngste Eruption der Grímsvötn im November 2004: Bestätigung einer alten Theorie. 2/2004. S. 22-25

Kerstin Langenberger: Tanz um den Vulkan. 2/2004. S. 26-31

Richard Kölbl: Vierzig Jahre Surtsey: Ein Rückblick auf Forschungsergebnisse. 2/2004. S. 32-39

Tobias Weisenberger: Zeolithe in Island. 2/2004. S. 40-45

Charlotte Kaiser: Islands Labyrinthe. 2/2004. S. 46-50

Friederike Christiane Koch: Marginalie zu dem ältesten Hinweis auf einen Druck in isländischen Buchstaben. 2/2004. S. 51-52

Wilhelm Friese: Bilder einer Stadt. Zum 75. Geburtstag von Matthías Johannessen. 2/2004. S. 53-55

Frank Schroeder (Hg.): Die Zauberer von den Westmänner-Inseln. 2/2004. S. 56-60

Gudrun M. H. Kloes: Destination Viking – Kinderspielplatz in weltberühmten Ruinen. Ein Gespräch mit Loretta Decker. 2/2004. S. 61-64

Gudrun M. H. Kloes: Rehabilitation eines Vogels – Gründung des Interessensverbandes Landnahmehuhn. 2/2004. S. 65-67

Edda Graichen: Ein Jahr in Island. 2/2004. S. 68-69

Klaus Alter: Erstmalige Teilnahme Islands an internationalem Postkarten-Malwettbewerb. 2/2004. S. 70-71

Michael Hopp: MAUS „Musick“. 2/2004. S. 72-73



Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Investitionen der Isländer im Ausland. 2/2004. S. 74

Richard H. Kölbl: Rege Erdbebentätigkeit; Verlust des Hauptarbeitgebers am Mývatn; Ölsuche in isländischen und färöischen Hoheitsgebieten. 2/2004. S. 74-77

Sabine Barth: Reykjavíker Kunstfestival 2005. 2/2004. S. 77-78

Richard H. Kölbl: Nachruf auf Dr. rer. nat. Guðmundur E. Sigvaldsson. 2/2004. S. 79-80

Rosemarie Oswald: Größter Nationalpark Europas. 2/2004. S. 80

Hannor Rheineck: Island bei der Handball-WM in Tunesien; Bobby Fischer ist jetzt Isländer. 2/2004. S. 80

Gert Kreutzer: Die isländische Universität hat eine Rektorin; Island hat die höchste Alkoholsteuer in Europa; Große Preisunterschiede bei Büchern. 2/2004. S. 81-82

Ursula Loux-Schorsch: 25% Übernachtungsrabatt für Mitglieder der DIG in Breiðabólsstaður. 2/2004. S. 82



Deutsch-Isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Ólafur Davíðsson neuer Botschafter in Berlin. 2/2004. S. 83

Annette Maron: Deutscher Videotanzpreis an Isländerin verliehen. 2/2004. S. S. 83-85

Gert Kreutzer: Großer Island-Abend im Gürzenich in Köln. 2/2004. S. 85-87

Rosemarie Oswald/Hanno Rheineck: Island-Flüge. 2/2004. S. 87

Gert Kreutzer: Erró-Ausstellung im Schloß Morsbroich. 2/2004. S. 87-88

Sverrir Schopka: Diavorträge in Köln. 2/2004. S. 88

Gert Kreutzer: Der Henrik-Steffens-Preis 2005 geht an Ólafur Elíasson. 2/2004. S. 88-89



Rezensionen und Anmeldungen

Steinunn Jóhannesdóttir: Das sechste Siegel (Michael Hopp). 2/2004. S. 90-91

Wolfgang Müller (Hrsg.): Neuer Nordwelt (Gert Kreutzer). 2/2004. S. 91

Richard H. Kölbl: Isländisch Wort für Wort. Kauderwelsch; Färöisch Wort für Wort. Kauderwelsch (Gert Kreutzer). 2/2004. S. 91-92

Sabine Barth: Island (Sverrir Schopka). 2/2004. S. 92

Weitere Neuerscheinungen. 2/2004. S. 93



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: 31. Kölner Island-Kolloquium. 2/2004. S. 94

Christiane Stahl, Matthias Wagner K, Dirk Raulf: Islandbilder Festival 2005 Köln. 2/2004. S. 94-98

Heinz Böcker: Hans Jürgen Wischnewski verstorben. 2/2004. S. 98-99



Nachrichten aus Hamburg

Ilse-Maria Postelt: Jahresversammlung am 25. Februar 2005. 2/2004. S. 100-102

Sverrir Schopka: Dank an Ilse-Maria Postelt. 2/2004. S. 102-103



10. Jahrgang – Heft 2 – November 2004 (45. Jahrgang der Island-Berichte)

Gert Kreutzer: Zu Nonnis sechzigstem Geburtstag. 2/2004. S. 3-6

Helge Bei der Wieden: Island in einer Komödie der Gottschedin. 2/2004. S. 7-11

Oswald Dreyer-Eimbcke: Die Geburt der isländischen Kartographie. 2/2004. S. 12-15

Stefan Gunther: Bienen oder Hummeln? 2/2004. S. 16-21

Friederike Christiane Koch: Das Testament eines Isländers, errichtet in Hamburg, aus dem Jahre 1616. 2/2004. S. 22-27

Gebhard Carsten: Island und die Nordischen Juristentage. 2/2004. S. 28-32

Dirk Gerdes: Jóhann Magnús Bjarnason. 2/2004. S. 33-34

Jóhann Magnús Bjarnason: „Ein isländischer Sherlock Holmes“. Ein frühes Zeugnis isländischer Kriminalliteratur. 2/2004. S. 35-40

Vor fünfzig Jahren. Hans-Dieter Helm – Ein Deutscher stirbt für die Wissenschaft. 2/2004. S. 41-43

Wolfgang Jacoby: Geologische Kolumne – Basalt. 2/2004. S. 44-49

Kerstin Langenberger: Fara á puttanum oder Per Anhalter durch Island. 2/2004. S. 50-55

Island in einem Lesebuch von 1885. 2/2004. S. 56

Peter Paul Schautes: Kucken. 2/2004. S. 57-58

Hans Steuernagel: Island und seine Frauen. 2/2004. S. 59-60

Brigitte Bjarnason: Auf den Spuren von Elfen und Trollen rund um das Lagarfljót. 2/2004. S. 61-70

Stefanie Würth: Vom Nordischen Barock bis Halldór Laxness. Zum 80. Geburtstag von Wilhelm Friese. 2/2004. S. 71-72

Gert Kreutzer: ÜberBrücken. Zum 80. Geburtstag von Ulrich Groenke. 2/2004. S. 73-75

Nachrichten aus Island

Sverrir Schopka: Nachruf auf Dr. Gylfi Þ. Gylfason. 2/2004. S. 76

Sverrir Schopka: Islands Wirtschaft weiter im Aufschwung. 2/2004. S. 77

Gert Kreutzer: Vielbeachtete Ausstellung von Steinunn Þórarinsdóttir in Reykjavík. 2/2004. S. 77-78

Gert Kreutzer: Isländische Kulturwoche in Berlin. 2/2004. S. 78

Gert Kreutzer: Nationalmuseum wieder geöffnet. 2/2004. S. 78-79

Gert Kreutzer: Ólafur Ragnar Grímsson als Staatspräsident wiedergewählt. 79

Sverrir Schopka: Heftiger Streit im Althing über ein neues Mediengesetz. 79-80

Stefan Gunther: Deutsch immer noch dritte Fremdsprache. 2/2004. S. 81

Gert Kreutzer: Zahlt der Islandtouristen bricht alle Rekorde. 2/2004. S. 81

Gert Kreutzer: Ein wenig Statistik. 2/2004. S. 82

Gert Kreutzer: Gljúfrasteinn wird Laxness-Museum. 2/2004. S. 82-83

Gert Kreutzer: Neuer isländischer Film. 83

Brigitte Bjarnason: Wanderer fanden Broschen aus der Landnahmezeit. 83

Richard Kölbl: Einer der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 2/2004. S. 83-84

Richard Kölbl: Erdbebenserie im Süden und Norden. 2/2004. S. 84-85

Richard Kölbl: Zahlreiche Unfälle nichtisländischer Autofahrer. 2/2004. S. 85

Gert Kreutzer: Isländisches Museum preisgekrönt. 2/2004. S. 85

Stefan Gunter: Der isländische Euro ist da! 2/2004. S. 85-86

Hanno Rheineck: Sport. 2/2004. S. 86-87

Gert Kreutzer: Kostenloser Internet-Sprachkurs eröffnet. 2/2004. S. 87-88

Gert Kreutzer: Þingvellir in die Liste der Unesco aufgenommen. 2/2004. S. 88

Peter Paul Schautes: Konzert mit neuen Werken von Elín Gunnlaugsdóttir. 2/2004. S. 88

Gert Kreutzer: Alte Kirche in Mosfell ausgegraben. 2/2004. S. 88-89



Deutsch-Isländische Nachrichten

N.N.: Verleihung des Falkenordens an die Brüder Oidtmann aus Linnich. 2/2004. S. 90

Antje Müller: Liederabend im Opernfoyer des Staatstheaters Kassel. 2/2004. S. 90-91

Gert Kreutzer: Isländische Literatur auf dem Rhein. 2/2004. S. 91

Gert Kreutzer: Isländische Musik in Berlin. 2/2004. S. 91

Gert Kreutzer: Sommerfest der Konsuln in Kaarst-Büttgen. 2/2004. S. 91

Peter Paul Schautes: Foto-Ausstellung von Heide Schubert in Reykjavík. 2/2004. S. 91

Gert Kreutzer: Wikingerausstellung in Bonn. 2/2004. S. 91-92

Peter Paul Schautes: Kammeroper „Grettir“. 2/2004. S. 92

Heinz Böcker: Konzert mit Kristinn Sigmundsson und Jonas Ingimundarson in Much. 2/2004. S. 92-93

Michael Feldmann: Deutsche wollen Isländer in der EU. 2/2004. S. 93

Hanno Rheineck: Sportfest in Troisdorf. 2/2004. S. 93

Hanno Rheineck: Förderpreis geht an isländische Sängerin. 2/2004. S. 93



Rezensionen

Arnaldur Indriðason: Engelsstimme (Irmhild Garber). 2/2004. S. 94

Stella Blómkvist: Die Bronzestatue und Das ideale Verbrechen (Michael Hopp). 2/2004. S. 94-95

Maike Hanneck: Islandkochbuch (Gert Kreutzer). 2/2004. S. 95-97

Angelika Hoffmann/Silke Müller-Uloth: Der Islandhund/Íslenski fjárhundurinn (Verlag). 2/2004. S. 97-98

Hafliði Hallgrímsson: „Passía“ oder „Nordische Seelenlandschaften (Peter Paul Schautes). 2/2004. S. 98-101



Nachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: Vortrag über Deutsch in Island 1922-1938; Mitgliederversammlung; Fritz Oidtmann verstorben; 31. Kölner Island-Kolloquium. 2/2004. S. 102-103



Nachrichten aus Hamburg

Mitgliederversammlung. 2/2004. S. 104



Gert Kreutzer: In eigener Sache; Corrigenda. 2/2004. S. 104-105

10. Jahrgang – Heft 1 – April 2004 (45. Jahrgang der Island-Berichte)

Jón Egill Egilsson: 1. Dezember 1918 – Geburt des Nationalstaates Island im historischen Kontext. 1/2004. S. 3-20

Frank-Ulrich Schmidt: Islands Vogelwelt – Europäer oder Amerikaner? 1/2004. S. 21-25

Hartmut Wolf („Lupus”): Ein Islandmärchen. 1/2004. S. 26-27

Annette Maron: Gerður Gunnarsdóttir und Hanno Rheineck: Geigenspiel und Gesang mit Interview-Einlagen. 1/2004. S. 28-29

Wolfgang Jacoby: Die Tiefenstruktur Islands. 1/2004. S. 30-43

Richard Kölbl: Wann taucht Barði wieder auf? Seismische Unruhe unter Mýrdalsjökull und Eyjafjallajökull. 1/2004. S. 44-46

Oswald Dreyer- Eimbcke: Die Nordeuropa-Karte von Ortelius. 1/2004. S. 47-49

Gustav Kuhn: Meine Reise zur Präsentation des Buches „Úr torfbæjum inn í tækniöld”. 1/2004. S. 50-53

Erhard Kaiser: Ein Island-Buch – mal ganz anders. 1/2004. S. 54-56

Kerstin Langenberger: Brennivín und (Sauf)Kultur. 1/2004. S. 57-59

Kerstin Langenberger: Von eisigen Wintern, Studieren auf dem Lande und lustigen Wortschöpfungen. 1/2004. S. 60-63

Janina Vorhof: Stressfaktor Deutschland. 1/2004. S. 64-65

Hans Günther Hirschberg: Zwei Gedichte von Jón Óskar und Hannes Pétursson in Übersetzung. 1/2004. S. 66-67

Bruno Schweizer: Zwei Gedichte. 1/2004. S. 68

Richard Kölbl: Dugir tú føroyskt? 1/2004. S. 69-73

Hanno Rheineck: Isländische Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. 1/2004. S. 74-78



Nachrichten aus Island

Gert Kreutzer: Svava Jakobsdóttir – ein Nachruf. 1/2004. S. 80-81

Gert Kreutzer: Auch Zwerge können ganz schön groß sein. Informationen zum Zwergwal. 1/2004. S. 81

Hanno Rheineck: Sport. 1/2004. S. 81-82

Stefan Gunther: Málfríður Jónsdóttir verstorben (mit 107 Jahren); Isländer tranken 2003 im Durchschnitt 86 Liter Alkohol; Lesegewohnheiten jungr Isländer ändern sich. 1/2004. S. 82-83



Deutsch-Isländische Nachrichten

Gert Kreutzer: Johann Wenzl neuer Botschafter in Island. 1/2004. S. 84

Gert Kreutzer: „Die Eiskinder” von Gyrðir Elíasson als Künstlerbuch; Isländische Filme auf den Nordischen Filmtagen 2003 in Lübeck; Helena Jónsdóttir gewinnt den VI. Deutschen Videotanzpreis. 1/2004. S. 84-89

Annette Maron: Arnaldur Indriðason bei der lit.COLOGNE 2004. 1/2004. S. 89

Udo Rauhaus: Internationale Deutsche Islandpferdemeisterschaft Wolfsburg 2004; Island zu Fuß – Zwischen Gletschern und Vulkanen; Isländische Klänge in St. Adrian; Island – zwischen Traum und Wirklichkeit; Islandkrimi Todeshauch – Eine Autorenlesung; Drei Nordlichter zur Sommersonnenwende; Pferde und Landschaften – Kunst und Pferdesport. 1/2004. S. 89-90

Hanno Rheineck, Peter Paul Schautes, Gert Kreutzer: Veranstaltungen mit isländischen Künstlern. 1/2004. S. 90



Rezensionen und Anmeldungen

Magnús Kristinsson (Hrsg.): Úr torfbæjum inn í tækniöld (Gert Kreutzer). 1/2004. S. 92-94

Steinunn Sigurðardóttir: Das Gletschertheater (Sabine Barth). 1/2004. S. 94-95

Einar Kárason: Feindesland (Sabine Barth). 1/2004. S. 95

Mikael Torfason: Der dümmste Vater der Welt (Sabine Barth). 1/2004. S. 95-97

Arnaldur Indriðason: Todeshauch (Irmhild Garber). 1/2004. S. 97

Árni Thórarinsson: Die verschwundenen Augen (Irmhild Garber). 1/2004. S. 97-98

Rudolf Simek: Religion und Mythologie der Germanen (Peter Paul Schautes). 1/2004. S. 98-100

Dagmar Trodler: Freyas Töchter (Andrea Grommes). 1/2004. S. 100-103

Baltasar Kormákur (Regie): 101 Reykjavík (Hans Klüche). 1/2004. S. 103-104

Weitere Neuerscheinungen. 1/2004. S. 105



Nachrichten aus Köln

Oswald Dreyer-Eimbcke: Dr. Max Adenauer 21.9.1910-6.1.2004 (Nachruf). 1/2004. S. 106-108

Ulrich Jux: Prof. Dr. Martin Schwarzbach 7.12.1907-24.12.2003 (Nachruf mit Bibliographie). 1/2004. S. 108-112

Gert Kreutzer: Heinz Böcker 70 Jahre. 1/2004. S. 112-113

Heinz Böcker: Islands Symphonieorchester aus Reykjavík mit großem Erfolg in Köln. 1/2004. S. 113

Sverrir Schopka: Literaturabend in der Buchhandlung Roemke. 1/2004. S. 113



Nachrichten aus Hamburg

Sverrir Schopka: Oswald Dreyer-Eimbcke 80 Jahre. 1/2004. S. 114-115

Sverrir Schopka: Friederike Christiane Koch 80 Jahre. 1/2004. S. 115-116

Ilse-Maria Postelt: Vernissage in der Galerie Stuhlmann in Wedel; Sommerjazz-Festival in Pinneberg; Konzert in der alten Leimfabrik – Hrólfur Vagnssons Ton-Studio in Schenefeld; Weihnachts- und Lucia-Feier; Þorrablót! Þorrablót!; Jahresversammlung am 5. März 2004. 1/2004. S. 116-120



9. Jahrgang – Heft 2 – November 2003 (44. Jahrgang der Island-Berichte)

Oswald Dreyer-Eimbcke: Deutscher Staatsbesuch in Island. 2/2003. S. 3-4

Oswald Dreyer-Eimbcke: Hamburger Denkmal in Hafnarfjörður vom Bundespräsidenten

enthüllt. 2/2003. S. 5-7

Friederike Christiane Koch: Besuch des deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau

in Island. 2/2003. S. 8-10

Dirk Ewers: Hringmyrkvi – Sonnenfinsternis auf Isländisch. 2/2003. S. 11-14

Gert Kreutzer: Gories Peerses ethnographisches Gedicht „Van Ysslandt”. 2/2003. S. 15-26

Friederike Christiane Koch: Nachweise über die Islandfahrten von Gories Peerse . 2/2003. S. 27-28

Ellinor Forster: Schwärmen für Island, den „äußersten Vorposten germanischen Volkes”. Vergleich von vier Reiseberichten. 2/2003. S. 29-40

Sigurður Nordal: Der Huldenstein in Reykjavík (Aus dem Isl. von G. Kreutzer). 2/2003. S. 41-43

Cornelia Geiger: „Born to be wild” – von isländischen Bauernhöfen und Hochlandrouten. 2/2003. S. 44- 49

Janina Vorhof: Nach dem Abitur ein Jahr auf Island. 2/2003. S. 50-58

Karola Müller: Von schlauen Pferden, verschwundenen Steigbügeln, verrückten

Verwandten und anderen denkwürdigen Begebenheiten. 2/2003. S. 59-63

Kerstin Langenberger: Nach dem Abi in den Kuhstall. 2/2003. S. 64-67

Kerstin Langenberger: Ostern in Island. 2/2003. S. 68-70

Kerstin Langenberger: Lost in Iceland – der Storch. 2/2003. S. 71-74

Harald Biskup: Licht in die Dunkelheit. Wie die Isländer versuchen, die kürzesten

Tage im Jahr aufzuhellen. 2/2003. S. 75-76

Sigfús A. Schopka: Abbildungen (zum Beitrag in 1/2003. S. 46-49). 2/2003. S. 77



Nachrichten aus Island

Peter Paul Schautes: Kirkjulistahátíð 2003 – Der große Regen von Reykjavík. 2/2003. S. 78-100

Annette Maron: Vom Traum einer jungen Frau von frostfreien Nächten – „Gudrids

Reisen” von Brynja Benediktsdóttir. 2/2003. S. 101-103

Gert Kreutzer: Christliche Glaubensgemeinschaften in Island. 2/2003. S. 103

Michael Feldmann: Hohe Lebensqualität. 2/2003. S. 103

Hanno Rheineck: 10. Sportspiele der Kleinstaaten Europas in Malta; Isländischer Stabhochsprungsieg in Potsdam. 2/2003. S. 104-105

Gert Kreutzer: Islands Fußballer weiterhin Tabellenführer; Gute Weine bei Icelandair. 2/2003. S. 104-105



Deutsch-isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Wirtschaftstag Island am 30. April 2003 in Berlin. 2/2003. S. 106-107

Sverrir Schopka: Der Nordische Klang in der Hansestadt Greifswald – Eröffnung. 2/2003. S. 107-108

Gert Kreutzer: 12. Internationale Saga-Konferenz vom 27.7.-2.8.2003 in Bonn. 2/2003. S. 109

Gert Kreutzer: Jobs in Island. 2/2003. S. 109-110

Gert Kreutzer: Demonstration gegen Islands Walfang vor dem Hamburger Konsulat. 2/2003. S. 110-111



Rezensionen und Anmeldungen

Álfrún Gunnlaugsdóttir: Im Vertrauen (Gert Kreutzer). 2/2003. S. 112-113

Kristín Marja Baldursdóttir: Kühl graut der Morgen (Gert Kreutzer). 2/2003. S. 113

Steinunn Sigurðardóttir: Der Zeitdieb (Annette Maron). 2/2003. S. 114

Dís Sigurðardóttir: Männer gibt’s wie Fisch im Meer (Annette Maron/Karola

Müller). 2/2003. S. 114-115

Vilborg Davíðsdóttir: Das Feueropfer (Annette Maron). 2/2003. S. 115-116

Jens Willhardt, Christine Sadler: Island. 3. Aufl. (Gert Kreutzer). 2/2003. S. 116-117

Barbara C. Titz, Jörg-Thomas Titz: Island. Färöer-Inseln (Gert Kreutzer). 2/2003. S. 117 Wolfgang Müller: Mit Wittgenstein in Krisuvík – 22 Elfensongs für Island. CD (Gert Kreutzer). 2/2003. S. 117-118

Weitere Neuerscheinungen. 2/2003. S. 119



Nachrichten aus Köln

Hanno Rheineck: Karl Ruland 95 Jahre! 2/2003. S. 120-122

Annette Maron: Musikalisches Rahmenprogramm bei der Mitgliederversammlung am 24. Mai 2003. 2/2003. S. 123-124

Heinz Böcker: Lesung von Arnaldur Indriðason in Köln; Die isländische Pop-Band Sigur Rós gastierte in Köln; Ehepaar Oswald feierte den 60. Geburtstag. 2/2003. S. 124-125

Gert Kreutzer: Sommerfest im Konsulat. 2/2003. S. 125-126

Annette Maron: Lesung mit Mikael Torfason. 2/2003. S. 126

Heinz Böcker: Dr. Henner Löffler 60 Jahre. 2/2003. S. 126-127

Ursula Loux-Schorsch: Island-Stammtisch zu Wasser. 2/2003. S. 127



Nachrichten aus Hamburg

Ilse-Maria Postelt: Weihnachts- und Lucia-Fest. 2/2003. S. 128



Island. Register für die Jahrgänge 1995-2003. Zusammengestellt von Gert Kreutzer. 2/2003. S. 129-145



9. Jahrgang – Heft 1 – April 2003 (44. Jahrgang der Island-Berichte)

Ulrich Münzer, Ágúst Guðmundsson, Klaus Weber-Diefenbach: Überwachung subglazialer Vulkane auf Island mit geo-wissenschaftlichen und fernerkundlichen Methoden. 1/2003. S. 3-16

Gustav Kuhn: Leserbrief. 1/2003. S. 17

Richard Kölbl: 30. Jahrestag des Vulkanausbruchs auf Heimaey. 1/2003. S. 18-21

Richard Kölbl: Alles Magma - oder was? Woraus besteht Island eigentlich? 1/2003. S. 22-25

Gerald P. R. Martin: Geschichte der „Vereinigung der Islandfreunde” 1913-1936. 1/2003. S. 26-45

Sigfús A. Schopka: Wie schützt Island seine Fischbestände? 1/2003. S. 46-49

Hörður Áskelsson: Orgelpunkte des Organisten. 1/2003. S. 50-53

Hans Gerd Klais: Der Orgelbauer über sein Werk. 1/2003. S. 54-57

Halldór Guðmundsson: Rede anläßlich der Eröffnung der Laxness-Ausstellung in Köln. 1/2003. S. 58-61

Richard Kölbl: Mit Fróði und Sómi zur Dómsdyngja: die Hringadróttinssaga. 1/2003. S. 62-66

Oswald Dreyer?Eimbcke: Ein Deutscher als Statthalter auf Island. 1/2003. S. 67-71



Nachrichten aus Island

Annette Maron: Isländische Geschichte an außergewöhnlichem Ort: Das Saga Museum, Perlan/Reykjavík. 1/2003. S. 72-73

Gert Kreutzer: Der isländische Literaturpreis; Der isländische Falkenorden; Auszeichnung für isländische Briefmarke; Noch ein isländischer Sieger; „FERRYcompass” berichtet über inner-isländische Fährverbindungen. 1/2003. S. 73-76

Hanno Rheineck: Island 7. bei der Handball WM in Portugal; Jón Arnar Magnússon Vierter bei der Leichtatlethik-WM. 1/2003. S. 76-77

Gert Kreutzer: Isländische Bevölkerung lehnt Irakkrieg mehrheitlich ab. 1/2003. S. 77

Sverrir Schopka: Neuer Vorstand bei Germania. 1/2003. S. 78

Annette Maron: Vortrag von Sabine Barth, Goethe-Zentrum. 1/2003. S. 78

Hanno Rheineck: Zerbinetta kommt aus Islands Norden. 1/2003. S. 79

Sverrir Schopka: Veruleikar – Wirklichkeiten. 1/2003. S. 79-80

Rosemarie Oswald: Weihnachtsball in Oberursel. 1/2003. S. 80

Gert Kreutzer: Kirchenkunstfestival 2003. 1/2003. S. 80



Rezensionen und Anmeldungen

Arnaldur Indriðason: Nordermoor (Irmhild Garber). 1/2003. S 81

Stella Blómkvist: Die Bronzestatue (Annette Maron). 1/2003. S. 81-82



Vereinsnachrichten aus Köln

Bettina Adenauer-Bieberstein: 29. Kölner Island-Kolloquium; Neuer Vorstand der DIG; Besucher des isländischen Staatspräsidenten Dr. Ólafur Ragnar Grímsson in Bonn, Köln und Düsseldorf – Kulturtage “Island am Rhein”. 1/2003. S. 83-91

Sverrir Schopka: Ordensverleihungen in Köln an Owald Dreyer-Eimbcke und Heinz Böcker. 1/2003. S. 92-93

Annette Maron: Video-Schau von Vilhjálmur Knudsen in Köln; Filmaufnahmen von Eberhard Kandler aus Island und Grönland. 1/2003. S. 93-94

Gert Kreutzer: Vortrag; Das Sunna Gunnlaugs Quartett in Köln; Einladung zum DIG-Stammtisch; Geburtstage. 1/2003. S. 94



Vereinsnachrichten aus Hamburg

Ilse-Maria Postelt: Jahresversammlung; Weihnachts- und Luciafest. 1/2003. S. 95

Angelika Hoffmann: Isländisch – bei Louise Haddorp wird das Lernen zum Luxus. 1/2003. S. 96



8. Jahrgang – Heft 2 – November 2002 (43. Jahrgang der Island-Berichte)

Gert Kreutzer: Hausbau und Wohnen im alten Island. 2/2002. S. 3-23

Ulrich Groenke: Kabeljaukrieg. 2/2002. S. 24-31

Jens Rösemann: Alltag einer Fangreise nach Island. 2/2002. S. 32-37

Jens Rösemann: Bruder Tod. 2/2002. S. 38

Jens Rösemann: Das Denkmal in Vík. 2/2002. S. 39-41

Lára Guðlaug Jónasdóttir: Das neue Island – Traumland im Westen? 2/2002. S. 42-44

Helge Bei der Wieden: Versteckte Erwähnung Islands in Sigmund von Herbersteins

,,Moskowitischen Historien”. 2/2002. S. 45-47

Friederike Christiane Koch: Hinweise auf die Bemühungen von Altonaer Bürgern, eine „Isländische Compagnie” in Altona zu gründen. 2/2002. S. 48

Friederike Christiane Koch: Die Rentebrief-Eintragungen aus den Jahren 1572-1600 über den isländischen Lögmaður Eggert Hannesson in den Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg. 2/2002. S. 49-52

Friederike Christiane Koch: Hafnafjörður und Cuxhaven – eine Richtigstellung. 2/2002. S. 53

Charlotte Kaiser: Zwischen Geysiren, Gletschern und Vulkanen – ein Kulturportrait Islands. 2/2002. S. 54-60

Michael Feldmann und Hanno Rheineck: Isländische Rekorde und andere Kuriositäten. 2/2002. S. 61-63

Peter Paul Schautes: Von Nordlandgöttern, leidenden Helden und CDs mit Musik von Jón Leifs. 2/2002. S. 64-65

Dirk Gerdes: Streiche eines sympathischen Rabauken. 2/2002. S. 66-70

Sverrir Schopka: Dr. Gerald P. R. Martin (Nachruf). 2/2002. S. 71



Nachrichten aus Island

Gert Kreutzer: Isländische Familiennamen; Unbestechliche Isländer; Handball; Isländische Sportler bei der Leichtathletik-EM in München. 2/2002. S. 73-76



Deutsch-isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Ministerpräsident Davíð Oddsson in Berlin. 2/2002. S. 77

Ulrich Groenke: Lieder von Jón Leifs im Schumannhaus in Bonn-Endenich. 2/2002. S. 77

Gert Kreutzer: Isländische Lehnwörter aus dem Niederdeutschen; Ehrung für Peter Paul Schautes; Deutsch-isländische Veranstaltungen in Bochum; Schuhe an – Schuhe aus?; Kinderfilmfest in Köln. 2/2002. S. 79

Heinz Böcker: Aus dem Musikleben. 2/2002. S. 80



Rezensionen und Anmeldungen

Einar Már Guðmundsson: Fußspuren am Himmel (Karola Müller). 2/2002. S. 81

Halldór Guðmundsson: Halldór Laxness. Leben und Werk (Gert Kreutzer). 2/2002. S. 82

Isländische Literatur in deutscher Übersetzung 1860-2000 (Gert Kreutzer). 2/2002. S. 83

Sarah Kirsch: Islandhoch. Tagebruchstück (Gert Kreutzer). 2/2002. S. 84

Jens Pauli Heinesen: Ein Kind hier auf Erden (Gert Kreutzer). 2/2002. S. 84

Wolfgang Müller: Islandhörspiele (Gert Kreutzer). 2/2002. S. 85

Weitere Neuerscheinungen. 2/2002. S. 86



Vereinsnachrichten aus Köln

Frau Adenauer neue Konsulin für Island; 29. Kölner Island-Kolloquium. 2/2002. S. 87



Vereinsnachrichten aus Hamburg

Ilse-Maria Postelt: Besucher Isländischen Botschaft in Berlin; Njál und Gunnar in Hamburg; Vorschau. 2/2002. S. 88-89



8. Jahrgang – Heft 1 – April 2002 (43. Jahrgang der Island-Berichte)

Ministerpräsident Davíð Oddsson: Grußwort. 1/2002. S. 3

Bundeskanzler Gerhard Schröder: Grußwort. 1/2002. S. 4-5

Außenminister Halldór Ásgrímsson: Islands transatlantisches Dilemma. 1/2002. S. 6-11

Sverrir Schopka: Fünfzig Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Island. 1/2002. S. 12

Reinhart W. Ehni: Fünf Jahre Deutscher Botschafter in Island 1996-2001. 1/2002. S. 13-17

Gert Kreutzer: Hubert Seelows Vortrag über „Halldór Laxness und Deutschland”. Eine Zusammenfassung. 1/2002. S. 18-20

Gudrun H. M. Kloes: Wetterlage begünstigt Kultur-Tourismus. 1/2002. S. 21-25

Christoph Kuhn: Die isländische Wirtschaft – Entwicklung und Tendenzen. 1/2002. S. 26-33

Gert Kreutzer: „Wie das Bellen von Hunden, nur noch tierischer...” Musik und Tanz im mittelalterlichen Skandinavien. 1/2002. S. 34-47

Karola Müller: Der isländische Schauspieler Hilmir Snær Guðnason. 1/2002. S. 48-55

Claudia Koestler: Soweit die Flügel tragen – auf Tour mit den Stuðmenn. 1/2002. S. 56-60

Friederike Christiane Koch: Gedanken um Pastor David Fabricius’ Veröffentlichungen über Island aus dem Jahre 1616 – zugleich ein Hinweis auf die Oldenburgische Islandfahrt. 1/2002. S. S. 62-63

Timm Döbert und Jörg Hurlin: Ein unvergesslicher Sommer. 1/2002. S. 64-67

Hilke Maromen: Profifeuerwerk von Amateuren. Sylvester 2000 in Reykjavík. 1/2002. S. 68-71

Michael Irlenbusch: Lokinhamrar – ein isländischer Fernsehfilm auf den Nordischen Filmtagen. 1/2002. S. 72-73



Nachrichten aus Island

Gert Kreutzer: Übersetzertagung in Reykjavik; Literaturpreise für 2001 verliehen . 1/2002. S. 74-75

Hanno Rheineck: Sport; Isländerin wird “Queen of the World 2002”. 1/2002. S. 75-76



Deutsch-isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Wirtschaftstag Island auf der Fish International 2002 in Bremen; Neuer Vorstand bei der Germania; Hauptversammlung der Deutsch-Isländischen Wirtschaftsvereinigung in Bremen. 1/2002. S. 78-81

Gert Kreutzer: Ausstellung „Viele Kulturen – eine Sprache”; Isländischer Deutschlehrer erstellt neues Deutsch-Isländisches Wörterbuch; „Islandhoch” – Isländisches Kulturfestival in Berlin; Jóhann Smári wechselt nach Regensburg. 1/2002. S. 81-83

Hanno Rheineck: Ausstellung im Bonner Kunstverein; Island in der Pisa-Studie. 1/2002. S. 83

Gert Kreutzer: Island gibt es – nur nicht auf deutschen Briefmarken; Vortrag von Prof. Jón Friðjónsson in Köln; Dichterlesung (Einar Már Guðmundsson); Björk in Köln; Symposium in Erlangen. 1/2002. S. 83-84

Sverrir Schopka: Konzert der Deutsch-Skandinavischen Jugend-Philharmonie in Berlin. 1/2002. S. 85.



Rezensionen und Anmeldungen

Halldór Laxness: Werkausgabe (Gert Kreutzer). 1/2002. S. 86-87

David Oddsson: Schöne Tage ohne Gudny (Gert Kreutzer). 1/2002. S. 87-88

Halldór Laxness: Die Geschichte vom teuren Brot (Gert Kreutzer). 1/2002. S. 88-89

Wilhelm Friese: Knut Hamsun und Halldór Kiljan Laxness (Gert Kreutzer). 1/2002. S. 89

Guðbergur Bergsson: Weihnachtsgeschichten aus der Jetztzeit (Gert Kreutzer). 1/2002. S. 90

Gyrðir Elíasson: Das Blueshorn (Hermann Wallmann). 1/2002. S. 90

Kolbrún Haraldsdóttir, Hubert Seelow (Hg.): Flügelrauschen (Irmhild Garber). 1/2002. S. 90-91

Jón Kalman Stefánsson: Der Sommer hinter dem Hügel (Itmhild Garber). 1/2002. S. 91

Kristín Marja Baldursdóttir: Möwengelächter (Irmhild Garber). 1/2002. S. 91-92

Werner Schutzbach: Thule liegt sechs Tagesfahrten nördlich von 92 Britannien! (Gert Kreutzer). 1/2002. S. 92

Weitere Neuerscheinungen. 1/2002. S. 94-95



Vereinsnachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: 28. Kölner Island-Kolloquium. 1/2002. S. 96-97



Vereinsnachrichten aus Hamburg

Ilse-Maria Postelt: Weihnachtsfest; Jahresversammlung; Jubiläumsveranstaltung. 1/2002. S. 98-99



7. Jahrgang – Heft 2 – Oktober 2001 (42. Jahrgang der Island-Berichte)

Sigurður A. Magnússon: Reykjavík: Zentrum kultureller Aktivitäten. 2/2001. S. 3-15

Andreas Vollmer: Bragi.org – Isländisch als Fremdsprache im Internet. 2/2001. S. 16-23

Radka Lemmen: Auf dem Weg zum Herzort. Überlegungen zum gleichnamigen Roman von Steinunn Sigurðardóttir. 2/2001. S. 24-29

Peter Paul Schautes: Kirkjulistahátíð 2001. 2/2001. S. 30-41

Claudia Koestler: Interview mit Jakob Frímann. 2/2001. S. 42-47

Sverrir Schopka: Das Ehrengrab deutscher Soldaten in Reykjavík. 2/2001. S. 48-49

Friederike Christiane Koch: Geistliche an der Kirche der hamburger Islandfahrer in Hafnarfjörður 1538-1603. 2/2001. S. 50-51

Friederike Christiane Koch: Die Stabkirche in Hafnarfjörður. 2/2001. S. 52-53

Claudia Koestler: Zwei isländische Erfolgsfilme (On Top / Cool Jazz and Coconuts). 2/2001. S. 54-56

Susanne Düßel: Ein Praktikum in Island. 2/2001. S. 58-61

Claudia Koestler: „Ragga and the Human Body Orchestra” – In Ruhe und Frieden. 2/2001. S. 62-63



Nachrichten aus Island

Oswald Dreyer-Eimbcke: Fünfte Konsulats-Konferenz in Reykjavík. 2/2001. S. 64-65

Gert Kreutzer: Isländische Schulen alle am Netz; Skyr wird immer beliebter; Niedrige Lehrergehälter in Island; Hof des ersten Siedlers gefunden?; Rückkehr Islands in die Walfangkommission?; Schauspiele von Ólafur Haukur Símonarson werden verfilmt. 2/2001. S. 65-67

Heinz Boecker: Keiko scheint die Freiheit nicht zu schätzen. 2/2001. S. 67

Gert Kreutzer: Ausstellung; Kinder und Karriere – in Island offenbar kein Problem; Der älteste Isländer gestorben. 2/2001. S. 67-68

Hanno Rheineck: Reiselustige Isländer; Sport. 2/2001. S. 68-70



Deutsch-isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Jón Egill Egilsson neuer Botschafter in Berlin. 2/2001. S. 71

Gert Kreutzer: Dr. Hendrik Dane neuer Botschafter in Island. 2/2001. S. 71-73

Hans H. Haferkamp: Abschiedsveranstaltung für S. E. Botschafter Ingimundur Sigfússon und seine Gattin Valgerður in Berlin. 2/2001. S. 73-74

Claudia Koestler: Schattenlose Größe – Perlen der Musik beim Nordischen Klang in Greifswald. 2/2001. S. 74-75

Gert Kreutzer: Lesung mit Steinunn Sigurðardóttir; Isländischer Kulturabend in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin; Das Blueshorn vorgestellt. 2/2001. S. 75-76

Úlver Oswald: Ölbilder von Einar Hákonarson. 2/2001. S. 76-77

Gert Kreutzer: Goethezentrum in Reykjavík. 2/2001. S. 77

Peter Paul Schautes: Isländische Musik(er) in Deutschland. 2/2001. S. 77-78

Heinz Boecker: Isländische Sängerinnen an rheinischen Opern. 2/2001. S. 78

Gert Kreutzer: Konzert mit Gerður Gunnarsdóttir und Claudio Puntin; Aufführung der Grettis Saga in Dortmund; Vortrag über das Islandpferd ; Kunstausstellung; Bibliographie; Isländische Sportler in deutschen Vereinen. 2/2001. S. 79-80



Rezensionen und Anmeldungen

Vigdis Grímsdóttir: Das Mädchen im Wald (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 82

Halldór Laxness: Weltlicht (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 82

Guðbergur Bergsson: Liebe im Versteck der Seele (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 83

Hans Ulrich Schmid: Wörterbuch Isländisch-Deutsch (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 83-84

Peter Fabel, Mareike Bollhorn: Island – zwischen Traum und Wirklichkeit (Sverrir Schopka). 2/2001. S. 84

Egill Ólafsson: „Angelus Novus”, CD (Claudia Koestler). 2/2001. S. 86

Jakob Frímann Magnússon: „Made in Reykjavik”, CD (Claudia Koestler). 2/2001. S. 87-88

Claudio Puntin / Gerður Gunnarsdóttir: Ýlir, CD (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 88

Finnur Torfi Stefánsson: Bylgjur í túninu. Waves in the field, CD (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 89

Kjartan Ólafsson: Völuspá, CD (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 89

Björk: Vespertine, CD (Gert Kreutzer). 2/2001. S. 90



Vereinsnachrichten aus Köln

Heinz Böcker: Abschied vom Botschafter-Ehepaar; Erró-Ausstellung in Köln; Björk singt in Köln. 2/2001. S. 91-93

Gwert Kreutzer: Island – Exkursionsbericht; Hanno rennt; 28. Kölner Island-Kolloquium. 2/2001. S. 93



Vereinsnachrichten aus Hamburg

Ilse-Maria Postelt: Veranstaltungen; Europa-Festival; Lucia-Fest; Weihnachtskonzert der nordischen Kirchen im Michel. 2/2001. S. 94-95



7. Jahrgang – Heft 1 – April 2001 (42. Jahrgang der Island-Berichte)

Sabine Barth: Auf den Spuren der Isländer in Südgrönland. 1/2001. S. 3-12

Sigríður Sigurðardóttir: Island auf der EXPO 2000, Erwartungen und Ergebnisse. 1/2001. S. 13-15

Claudia Koestler: Tanz auf dem Vulkan. Die Entwicklung der isländischen Rock- und Popmusik von den Fünfzigern bis heute. 1/2001. S. 17-22

Ari T. Guðmundsson: Erdbebenpause in Süd-Island? Nachwort zu meiner Vorlesung. 1/2001. S. 23-25

Marc Brüser: Das Ende eines Königreiches. Das Königreich Island – Teil VIII. 1/2001. S. 26-30

Wera Röttgering: Weihnachtsgeschenke im Sommer: Island – ein Inseltraum. 1/2001. S. 31-35

Brigitte Bjarnason: Skriðuklaustur im Fljótsdal. 1/2001. S. 37-39

Gert Kreutzer: Gunnar Gunnarsson. 1/2001. S. 40-41

Gudrun Bauer: Wie lebt man in Island? 1/2001. S. 42-43

Steinunn Sigurðardóttir: Gedichte aus Hugástir 1999 (übers. von Gert Kreutzer). 1/2001. S. 44-45

Gyrðir Eliasson: Weit weg von den anderen. Eine wahre Geschichte (übers. von Gert Kreutzer). 1/2001. S. 46-47



Nachrichten aus Island

Gert Kreutzer: Riesenerfolge für isländische Schauspieler; Halldór-Laxness-Preis für Gyrðir Elíasson. 1/2001. S. 48

Rosemarie Oswald: Tourismus; Island tritt dem Schengen-Abkommen bei. 1/2001. S. 48-49

Hanno Rheineck: Sport. 1/2001. S. 49-50

Reinhard Schorsch: Autos satt; Erlaubnis zur Kieselgurgewinnung am Mývatn; Feuer in der Kringla; Funde erster Besiedlung in Reykjavík; Gehaltsfaktor Körpergröße und Haarfarbe; Gerichtliches Nachspiel zu Busunglück; Heiße Quelle bei Selfoss gefunden; Hotel Búðir abgebrannt; Island und eigenes Öl; MKS Prävention in Island; Weitgereiste Skuas. 1/2001. S. 50-53



Deutsch-isländische Nachrichten

Sverrir Schopka: Deutsch-Isländische Wirtschaftsvereinigung 5 Jahre. 1/2001. S. 54-55

Sverrir Schopka: Nordische Literaturtage in Hamburg. 1/2001. S. 55-56

Gert Kreutzer: Isländische Filme bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck; Isländische Filmtage in Münster; Deutsche Politiker in Island; Uraufführung der „Menschlichkeitskantate”; Gitarrenkonzert in Backnang, Meistersinger in Much; Kontinentaldrift in Berlin; Gyrðir Elíasson erscheint in einer Prachtausgabe; Ausstellung mit Ólafur Elíasson in Berlin; Überraschung bei der Tanz-Europameisterschaft in Bonn. 1/2001. S. 56-60

Heinz Böcker/G. K.: Kulturnotizen aus dem Kölner Raum. 1/2001. S. 60-61



Rezensionen und Anmeldungen

Árni Björnsson: Wagner og Völsungar (Gert Kreutzer). 1/2001. S. 62-63

Birgit Abrecht: Architekturführer Island (Jórunn Ragnarsdóttir). 1/2001. S. 63

David Bothe: Energiewirtschaft und energieintensive Industriezweige auf Island (Sverrir Schopka). 1/2001. S. 64

Daniel Scholten: Einführung in die isländische Grammatik (Gert Kreutzer). 1/2001. S. 65-66

Christine Malter: Analyse europäischer Studienprogramme im Hinblick auf Konzept und Realisierung der Kulturvermittlung unter besonderer Berücksichtigung des Studentenaustausches Deutschland-Island (Gert Kreutzer). 1/2001. S. 66-67

Sabine Barth: Island (Sverrir Schopka). 1/2001. S. 67-68

Isländische Kinderbücher (Rosemarie Oswald). 1/2001. S. 68-70

Íslenskir jólasöngvar & Maríukvæði; Hróðmar I. Sigurbjörnsson: Stokkseyri (Gert Kreutzer). 1/2001. S. 70-71

Sigur Rós: Ágætis byrjun (Tobias Grimm). 1/2001. S. 71



Vereinsnachrichten aus Köln

Gert Kreutzer: Hermann Höner in memoriam. 1/2001. S. 72-74

Heinz Böcker: Botschafter a.D. Hans Hermann Haferkamp 75 Jahre. 1/2001. S. 74-75

Gert Kreutzer: 27. Kölner Island-Kolloquium. 1/2001. S. 75



Vereinsnachrichten aus Hamburg

Roswitha Müllerwiebus: 50 Jahre Gesellschaft der Freunde Islands. 1/2001. S. 76-78

Ilse-Maria Postelt: Bericht über die Jahresversammlung; Island – mehr als ein Abenteuer. 1/2001. S. 78-79



6. Jahrgang – Heft 2 – Oktober 2000 (41. Jahrgang der Island-Berichte)

Sverrir Schopka: Die Gesellschaft der Freunde Islands 50 Jahre. 2/2000. S. 3-4

Richard Kölbl: Die Südlandbeben im Juni 2000. 2/2000. S. 5-16

Sverrir Schopka: Einführung der Wasserstoffwirtschaft in Island. 2/2000. S. 17-20

Jens Willhardt: Von der Schrecklichkeit zum Schauspiel – die Wahrnehmung Islands in deutschen Reiseberichten. 2/2000. S. 21-40

Richard Kölbl: Zum 100. Geburtstag von Ósvaldur Knudsen, dem Pionier des isländischen Dokumentarfilms. 2/2000. S. 41-53

Marion Kohler: Ver-rückte Welten. 2/2000. S. 55-59

Claudia J. Koestler: Der Letzte seines Schlages. Interview mit Bubbi Morthens. 2/2000. S. 60-67

Marc Brüser: Das besetzte Königreich. Das Königreich Island – Teil VII. 2/2000. S. 68-73

Brigitte Bjarnason: Geheimnisvoller Lintwurm im Lagarfljót. 2/2000. S. 74-75

Maria Othmer: Eine Traumwoche in Island – ein ganz persönlicher Reisebericht. 2/2000. S. 76-79



Nachrichten aus Island

Gert Kreutzer: Ein Grund zum Feiern. Vor tausend Jahren nahm Island das Christentum an. 2/2000. S. 80-86

Peter Paul Schautes: Sommerkonzerte in Skálholt, Uraufführungen und Ersteinspielungen. 2/2000. S. 87-89

Gert Kreutzer: Ausstellung „Landnahme und Wikingerfahrten” im Þjóðmenningarhús. 2/2000. S. 89-92

Große Ausstellung zur Geschichte Reykjavíks im Árbærmuseum. 2/2000. S. 92-94

Irmhild Garber: „Baldur” von Jón Leifs uraufgeführt. 2/2000. S. 94-95

G. Kreutzer: Dichtergeburtstage. 2/2000. S. 95

Vilborg Dagbjartsdóttir: Sommertag (Gedicht, übers. von G. Kreutzer). 2/2000. S. 95

G. Kreutzer: Große Fusion isländischer Verlage. 2/2000. S. 95-96

G. Kreutzer: Literaturfestival vom 10.-16. September 2000. 2/2000. S. 96

G. Kreutzer: Indriði G. Þorsteinsson gestorben. 2/2000. S. 96-97

H. Rheineck/G. Kreutzer: Gutes Abschneiden der isländischen Olympiamannschaft in Sydney. 2/2000. S. 97-99

R. Schorsch/G. Kreutzer: Weitere Nachrichten. 2/2000. S. 99-101



Deutsch-isländische Nachrichten

Þorvarður Alfonsson: 80 Jahre Germania. Chronik der Jahre 1920-2000. 2/2000. S. 102-113

Uwe Beckmeier: Kirche – Kaufmann – Kabeljau: 1000 Jahre Bremer Islandfahrt. 2/2000. S. 114-115

Björn Bjarnarson: Eröffnungsansprache. 2/2000. S. 115-116

Sv. Schopka/G. Kreutzer: Island auf der EXPO 2000 in Hannover. 2/2000. S. 117-121

Sverrir Schopka: Vereinigung der isländischen Humboldtstipendiaten auf Deutschlandreise. 2/2000. S. 121-123

G. Kreutzer: Steinunn Þórarinsdóttir mit Einzelausstellung in Bonn. 2/2000. S. 124-126

Eva Wahl: Zwei Texte aus der Performance. 2/2000. S. 126-127

Gert Kreutzer: Konzert mit isländischer Musik in Vilnius. 2/2000. S. 127

Martin Herold: Island-Aktion der Deutschen Auslandsgesellschaft Lübeck. 2/2000. S. 127

Heinz Kock: Buchvorstellung “Zeitland” von Baldur Óskarsson. 2/2000. S. 127-128

Sverrir Schopka: Veranstaltungen über Investitionsmöglichkeiten in Island. 2/2000. S. 128-129

Karl Arnold Sträter: Die Deutsch-Isländische Gesellschaft Dortmund. 2/2000. S. 129-131



Rezensionen und Anmeldungen

Franz Gíslason u.a. (Hrsg.): Wortlaut Island (G. Kreutzer). 2/2000. S. 132-133

Kirche, Kaufmann, Kabeljau (G. Kreutzer). 2/2000. S. 133

Carl-Gunnar Åhlén: Jón Leifs (G. Kreutzer). 2/2000. S. 133-134

Jens Willhardt/Christine Sadler: Island (G.Kreutzer). 2/2000. S. 134-135

Hans Gsellmann: Island (R. Schorsch). 2/2000. S. 135-136

Skandinavien-Special des online-Magazins TITEL (A. Brakhage). 2/2000. S. 136

Weitere Neuerscheinungen. 2/2000. S. 137



Nachrichten aus Hamburg

Ilse-Maria Postelt: Besuch bei Herrn Pastor Hans-Joachim Bahr in Minden. 2/2000. S. 138-139

Sverrir Schopka: Nachruf auf Hans Wolfgang Ebeling. 2/2000. S. 139-140

Oswald Dreyer-Eimbcke: Chronik der Gesellschaft der Freunde Islands e.V. Hamburg. 2/2000. S. 140-158

Jürgen Feddern: Das Öko-Dorf Sólheimar. 2/2000. S. 159-162



Nachrichten aus Köln

Reinhard Schorsch: Der Stammtisch trauert um Georg Werner. 2/2000. S. 164

Heinz Böcker: Dr. Max Adenauer feierte seinen 90. Geburtstag. 2/2000. S. 164

Einladung zum 27. Kölner Island-Kolloquium. 2/2000. S. 165

Die Kölner Island-Kolloquien. 2/2000. S. 165-169



6. Jahrgang – Heft 1 – April 2000 (41. Jahrgang der Island-Berichte)

Dieter Strauch: Vertrags-, Raub- und Friedelehe im mittelalterlichen Island. 1/2000. S. 3-11

Oswald Dreyer-Eimbcke: Mutmaßungen vor Islands Besiedlung im 9. Jahrhundert. 1/2000. S. 12-16

Ulrich Groenke: Übers Meer, in der Luft. 1/2000. S. 17-19

Friederike Christiane Koch: Hekla-Ausbruch um 1150 v. Chr. 1/2000. S. 20



Neue isländische Literatur in Übersetzung

Arthúr Björgvin Bollason: Gedichte (übers. v. G. Kreutzer). 1/2000. S. 21-22



Islandreisen

Jürgen Feddern: Island 1955-1999. 1/2000. S. 23-29

Claudia Koestler: Island auf einem Bauernhof. 1/2000. S. 30-50

Christoph Kerscht: Island, Reisen in der Natur. 1/2000. S. 51-53

Maria Othmer: Meine Erinnerung an „Nonni”. 1/2000. S. 54-57

Elke Veit: Ging Ihnen auch schon mal ein Traum in Erfüllung? 1/2000. S. 55-59

Der Geyser und Hekla auf Island. 1/2000. S. 60-61



Aktuelle Informationen aus Island

Heklaausbruch (Gert Kreutzer). 1/2000. S. 62

Reykjavík – Kulturhauptstadt 2000 (Sabine Barth). 1/2000. S. 62-64

Interview mit Egill Ólafsson (Claudia Koestler). 1/2000. S. 64-69

Sport (Hanno Rheineck/Gert Kreutzer). 1/2000. S. 69-70

Vermischtes (Gert Kreutzer). 1/2000. S. 70



Deutsch-isländische Nachrichten (Auswahl)

Offizielle Eröffnung der Nordischen Botschaften in Berlin. (Sverrir Schopka). 1/2000. S. 71-72

Rede des isländischen Staatspräsidenten zur Eröffnung der Botschaften. 1/2000. S. 72-74 Isländisches Handwerk auf der Kölner Messe 1999 (Ingi Bogi Bogason). 1/2000. S. 74

Bettina Rutsch: Die Saga von Grettir (Sverrir Schopka). 1/2000. S. 74-75



Nachrufe

Þorleifur Einarsson (Gudrun Bauer). 1/2000. S. 77

Horst Elmar Hoefges (Heinz Böcker). 1/2000. S. 78

Ólafur B. Ólafsson (Sverrir Schopka). 1/2000. S. 79



Neue Bücher

Nach Island! Interview mit Andri Thorsson (Sabine Barth). 1/2000. S. 80-82

Þorvaldur Þorsteinsson: Ég heiti Blíðfinnur en þú mátt kalla mig Bóbó 82 (Dirk Gerdes). 1/2000. S. 82-87

Jürg Glauser und Gert Kreutzer (Hrsg): Isländische Märchensagas (Katinka Schreiber). 1/2000. S. 87-88

Jens Willhardt: Islandreisen (Vorankündigung des Autors). 1/2000. S. 88-89

Karl-Ludwig Wetzig: Europa erlesen. Island. (G. Kreutzer). 1/2000. S. 89

Ari Trausti Guðmundsson und Páll Stefánsson: Reykjanes – Das Tor zu Island (R. Oswald). 1/2000. S. 89-90

Ari Trausti Guðmundsson und Sigurgeir Sigurjónsson: Reykjavík – Eine Stadt für jede Jahreszeit (R. Oswald). 1/2000. S. 90

Ari Trausti Guðmundsson und Páll Stefánsson: Wasserfälle – Poesie im Fluss. / Páll Ásgeir Ásgeirsson und Páll Stefánsson: Die Westfjorde – Europas westlichster Punkt (R. Oswald). 1/2000. S. 90

Magnus Kristinsson und Pálmi Guðmundsson: Akureyri – Die Stadt am Fjord (R. Oswald). 1/2000. S. 91

Páll Ásgeir Ásgeirsson und Páll Stefánsson: Das Herz des Norden – Akureyri und die Region Eyjafjörður (R. Oswald). 1/2000. S. 91



Vereinsnachrichten aus Hamburg. 1/2000. S. 92-93



Vereinsnachrichten aus Köln. 1/2000. S. 94



