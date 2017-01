Institut für Skandinavistik und Fennistik

Skandinavistik und Fennistik in Köln studieren:

Das Institut für Skandinavistik/Fennistik ist eines der größten Institute im deutschsprachigen Raum, an dem man nordeuropäische Sprachen, Kulturen und Literaturen studieren kann.

Im Bachelorstudiengang vernetzt das Kölner Institut in bundesweit einzigartiger Weise die beiden Fächer Skandinavistik und Fennistik. Diese bieten einen innovativen gemeinsamen Bachelorstudiengang an, in dem man sich für eines der beiden Fächer Skandinavistik oder Fennistik entscheidet. Zu dem Studium gehört selbstverständlich der Erwerb einer oder mehrerer nordeuropäischen Sprachen (Dänisch, Isländisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch). Bei Wahl des skandinavistischen Schwerpunktes wird in das Altwestnordische (die Sprache der Sagaliteratur und der Wikinger) und die mittelalterliche Kultur Nordeuropas eingeführt. Bei Wahl des fennistischen Schwerpunktes stehen Sprachwissenschaft und neuere Literatur im Mittelpunkt.

Im Anschluss an den Bachelorstudiengang bietet das Institut drei Masterstudiengänge an (2-Fach-Master "Skandinavische Kulturen und Literaturen", 2-Fach-Master "Fennistik" sowie 1-Fach-Master "Skandinavistik" in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn), in denen die im Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten vertieft und ausgebaut werden können.

Das eigentliche Studium wird begleitet von kulturellen Veranstaltungen wie Gastvorträgen, Konferenzen, Lesungen nordeuropäischer Autoren, gemeinsamen Feiern wie Midsommar/Juhannus (s. die Seiten unserer Fachschaft) und Exkursionen nach Nordeuropa.

Herzlich willkommen!